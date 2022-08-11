***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:18
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054453
BIST
10:252.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 35,46
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:2517,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:2518,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1212
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5360
En Düşük
18,3586
10:251.028,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.028,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:24
|BARMA
|43,56
|4.609.868
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|7.701.443
|% 9,87
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|ASUZU
|284,50
|66.928.838
|% 7,52
|
|TIRE
|19,89
|70.476.318
|% -9,75
|
|OLMK
|11,64
|7.241.736
|% -9,06
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|60,70
|1.813.814.366
|% 0,91
|
|SASA
|54,15
|401.874.254
|% 2,56
|
|DOHOL
|4,27
|346.728.600
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,53
|327.202.640
|% 2,22
|
|TUPRS
|292,40
|323.635.902
|% 2,85
|
|DOHOL
|4,27
|346.728.600
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,61
|270.434.755
|% -0,55
|
|YKBNK
|5,53
|327.202.640
|% 2,22
|
|ISCTR
|6,16
|320.686.524
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,69
|82.514.263
|% 5,62
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9158
|17,9199
|% 0,28
|
|Euro
|18,5150
|18,5339
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,8356
|21,9451
|% 0,32
|
|Frank
|18,9608
|19,0750
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7482
|4,7720
|% 0,18
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,43
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.907
|6.961
|-23,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-0,34
|