***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2023 10:05
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116635
BIST
10:345.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,32
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3418,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3420,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:341.107,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.107,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ULUSE
|347,60
|28.030.783
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|15.156.667
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|OYAKC
|43,48
|729.536.052
|% 8,81
|
|AFYON
|11,05
|251.558.258
|% 8,23
|
|DERHL
|5,31
|8.667.597
|% -6,84
|
|BASCM
|5,25
|290.141
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|49.500
|% -6,43
|
|ATLAS
|3,26
|2.108.939
|% -6,32
|
|HUNER
|7,85
|41.209.743
|% -5,54
|
|KRDMD
|22,56
|1.679.557.779
|% 3,77
|
|ASTOR
|35,68
|1.133.144.931
|% 4,45
|
|EREGL
|45,20
|1.125.464.978
|% 1,85
|
|EKGYO
|8,28
|810.304.897
|% 2,35
|
|OYAKC
|43,48
|729.536.052
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,28
|810.304.897
|% 2,35
|
|KRDMD
|22,56
|1.679.557.779
|% 3,77
|
|BUCIM
|8,05
|525.939.100
|% 4,68
|
|ASTOR
|35,68
|1.133.144.931
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,15
|447.567.306
|% 0,25
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8776
|18,8832
|% 0,05
|
|Euro
|19,9998
|20,0095
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6240
|22,7375
|% 0,01
|
|Frank
|20,1149
|20,2361
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,50
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|2,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,67
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:49ISDMR
Yüzde 4.24 oranında artışla 42.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 869, 829 adet işlem
-
10:48CUSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 326, 514 adet işlem
-
10:47OYAKC
Yüzde 8.36 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 777, 809 adet işlem
-
10:46AFYON
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 902, 915 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 5, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 12, 289.00 milyon TL de