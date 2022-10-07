***SAMAT* *GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.10.2022 09:04
***SAMAT******GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOLTS, SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068520
BIST
14:423.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,74
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
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3.581
En Düşük
3.549
14:4218,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 18,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,7414
En Düşük
18,5581
14:4218,2031
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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14:421.021,09
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 1.021,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KRONT
|53,65
|60.310.477
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.526.762
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.122.688
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.373.054.478
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.337.503
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|125.750.333
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.860.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,25
|3.187.088.131
|% -0,53
|
|SASA
|87,65
|2.956.139.928
|% 2,88
|
|ASELS
|31,88
|1.976.346.207
|% 1,40
|
|SISE
|29,54
|1.945.983.531
|% 0,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.373.054.478
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|941.726.623
|% -0,23
|
|ODAS
|7,49
|795.144.051
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,10
|808.680.440
|% -0,49
|
|AKBNK
|12,82
|982.659.720
|% -0,62
|
|PETKM
|14,39
|1.088.081.636
|% 0,56
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5832
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,1970
|18,2031
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7445
|20,8485
|% 0,38
|
|Frank
|18,6784
|18,7909
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% 0,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-26,00
|
|Tam
|6.849
|6.906
|-25,00
|
|Yarım
|3.337
|3.376
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
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|B. Petrol
|95,44
|95,44
|1,02
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