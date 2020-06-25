***SAMAT* *IHEVA* *SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.06.2020 09:11
***SAMAT******IHEVA******SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHEVA, SAMAT, SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852750
BIST
10:26113.852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -597,34
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
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114.735
En Düşük
113.420
10:266,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 6,8710
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,01%
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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7,7013
10:26389,54
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|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 389,66
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|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,24
|55.199.567
|% 8,15
|
|VKFYO
|2,45
|4.299.360
|% 8,09
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|CEMAS
|1,54
|206.987.929
|% 7,69
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|GUSGR
|4,33
|44.618.362
|% -7,87
|
|BAYRK
|7,76
|2.446.432
|% -7,62
|
|GLRYH
|12,32
|1.279.170
|% -6,53
|
|YKGYO
|4,40
|5.821.030
|% -5,98
|
|KRDMD
|3,14
|260.379.589
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,54
|206.987.929
|% 7,69
|
|GARAN
|8,15
|185.611.720
|% -0,49
|
|ASELS
|31,28
|131.507.458
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,92
|127.274.124
|% -1,25
|
|CEMAS
|1,54
|206.987.929
|% 7,69
|
|IEYHO
|0,90
|100.280.234
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,14
|260.379.589
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|122.805.205
|% -0,53
|
|KARSN
|2,73
|119.724.796
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4964
|8,5390
|% 0,13
|
|Frank
|7,2028
|7,2462
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|6,97
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.541
|4,70
|
|Tam
|2.594
|2.607
|6,80
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,30
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|39,87
|39,87
|-0,44
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