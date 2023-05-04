***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.05.2023 09:20
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146629
BIST
10:194.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 52,17
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
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4.542
En Düşük
4.470
10:1919,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1921,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0779
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,7061
En Düşük
21,5260
10:191.275,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.275,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ASUZU
|136,80
|27.078.034
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|13.094.207
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|2.978.585
|% 9,95
|
|AVHOL
|21,56
|13.379.511
|% 9,94
|
|INTEM
|81,70
|11.661.296
|% 6,10
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|IHAAS
|157,90
|3.189.517
|% -6,84
|
|ATLAS
|2,21
|63.484
|% -6,75
|
|DIRIT
|5,11
|659.509
|% -5,37
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|THYAO
|128,70
|658.434.401
|% -0,39
|
|EUPWR
|80,05
|428.276.299
|% 2,04
|
|KOZAL
|16,36
|201.166.656
|% 0,00
|
|EREGL
|31,26
|173.275.435
|% -0,13
|
|TUPRS
|68,00
|169.988.770
|% -1,45
|
|EKGYO
|5,55
|97.050.932
|% 0,36
|
|KOZAL
|16,36
|201.166.656
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,63
|81.560.272
|% 0,28
|
|YKBNK
|9,39
|70.345.192
|% -0,11
|
|KRDMD
|13,79
|94.086.714
|% 0,58
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4783
|19,4824
|% 0,07
|
|Euro
|21,5917
|21,6205
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,4125
|24,5349
|% 0,16
|
|Frank
|21,9354
|22,0676
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,11
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.036
|2.036
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,04
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.510
|4.612
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.313
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,04
|0,03
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|1,01
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