***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 16:26
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
Açıklamalar Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090739
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.086,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7102
|18,7127
|% 0,22
|
|Euro
|19,8749
|19,9010
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4544
|22,5670
|% 0,30
|
|Frank
|20,0893
|20,2103
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.327
|7.391
|-8,00
|
|Yarım
|3.548
|3.619
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,27
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO