***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2020 11:24
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853683
BIST
13:45115.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -747,11
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:456,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:457,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6799
13:45392,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 392,55
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.259.599
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.995.808
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.756.198
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.294.131
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|RTALB
|33,18
|31.797.313
|% -5,15
|
|GLRYH
|13,40
|9.215.185
|% -4,90
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.314.970.522
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|979.395.861
|% 1,17
|
|THYAO
|12,30
|770.196.161
|% -1,76
|
|GARAN
|8,35
|754.893.582
|% -1,30
|
|ODAS
|2,59
|718.557.416
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,24
|1.314.970.522
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|681.889.574
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|718.557.416
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,50
|322.682.219
|% 3,45
|
|DOHOL
|2,20
|411.761.528
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4822
|8,5248
|% 0,09
|
|Frank
|7,2046
|7,2480
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,60
|
|Tam
|2.617
|2.630
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,95
|