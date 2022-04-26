***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 17:11
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023884
BIST
17:352.424
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -58,47
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3514,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0373
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3515,7726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0611
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:35905,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,41
|Açılış
|: 905,09
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ACSEL
|43,12
|68.693.191
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.652.095
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.064.224
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.410.337
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,98
|43.725.340
|% -9,75
|
|TSPOR
|5,87
|256.159.221
|% -9,13
|
|KGYO
|4,69
|22.030.702
|% -8,58
|
|THYAO
|39,34
|6.607.735.132
|% -0,66
|
|KRDMD
|14,76
|2.980.213.133
|% -1,99
|
|GARAN
|14,97
|1.888.105.035
|% 0,00
|
|EREGL
|33,32
|1.864.695.590
|% -3,42
|
|SISE
|17,71
|1.861.626.660
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.278.779.115
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.693.735.545
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|751.287.713
|% -3,63
|
|KRDMD
|14,76
|2.980.213.133
|% -1,99
|
|TSKB
|1,91
|381.485.334
|% -4,02
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7984
|14,8046
|% 0,25
|
|Euro
|15,7624
|15,7729
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,6817
|18,7754
|% -0,50
|
|Frank
|15,3832
|15,4759
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,14
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,60
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 44, 234.00 milyon TL de
-
17:50TUPRS
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 245.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 809, 258 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 814, 221 adet işlem
-
17:46TUPRS
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 245.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 958 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TCELL, GARAN