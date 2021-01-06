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***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

06.01.2021 19:14



***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 05.11.2020-17.12.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 1 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.01.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Ahmet Semih YILDIRIM 24830971
Aslıhan HAVARE 14348091
Bedi Uğur HAVARE 29728935
Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706
Büşra KURTULMUŞ 44512733
Cem DURSUN 21739392
Ferhat DURSUN 13974672
Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic. Paz. Nakl. Hafr. Taah. Ltd. 33571809
Nevzat YILDIRIM 12347681
Pembe YÖRÜR 13480264
Sabahattin Reha ŞEN 24539745
Sena YILDIRIM 44665457
Süleyman AL 12388162
Yunus PEHLİVAN 22227912
Yusuf Kürşad UZAL 37871165
Karar 2021/01 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897484


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