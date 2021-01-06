***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SAMAT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSaray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 05.11.2020-17.12.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 1 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.01.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAhmet Semih YILDIRIM 24830971Aslıhan HAVARE 14348091Bedi Uğur HAVARE 29728935Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706Büşra KURTULMUŞ 44512733Cem DURSUN 21739392Ferhat DURSUN 13974672Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic. Paz. Nakl. Hafr. Taah. Ltd. 33571809Nevzat YILDIRIM 12347681Pembe YÖRÜR 13480264Sabahattin Reha ŞEN 24539745Sena YILDIRIM 44665457Süleyman AL 12388162Yunus PEHLİVAN 22227912Yusuf Kürşad UZAL 37871165Karar 2021/01 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897484BIST