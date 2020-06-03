***SAMAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.06.2020 11:34
***SAMAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 01.06.2020 tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 15.06.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848716
BIST
13:06108.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 774,51
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
13:066,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0537
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7589
En Düşük
6,6727
13:067,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0754
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5806
En Düşük
7,4561
13:06373,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,99
|Açılış
|: 373,08
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.105.547
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.801.481
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.264.934
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|689.584
|% 9,94
|
|EMNIS
|4,47
|303.178
|% 9,83
|
|RTALB
|18,92
|12.615.710
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.133.587
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|7.211.424
|% -9,89
|
|TACTR
|4,75
|439.466
|% -6,86
|
|CMENT
|26,00
|3.853.497
|% -5,80
|
|GARAN
|8,22
|921.880.501
|% 1,99
|
|ASELS
|32,06
|612.223.357
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,72
|402.736.016
|% 0,58
|
|THYAO
|12,57
|376.505.778
|% -0,32
|
|AKBNK
|5,86
|302.229.648
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,72
|402.736.016
|% 0,58
|
|GARAN
|8,22
|921.880.501
|% 1,99
|
|ADESE
|1,70
|142.100.688
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,44
|177.605.106
|% 0,83
|
|KARSN
|1,86
|134.496.638
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4686
|8,5111
|% 1,04
|
|Frank
|6,9849
|7,0270
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7921
|1,8011
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.445
|-11,00
|
|Tam
|2.486
|2.516
|-3,50
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|-5,50
|
|Çeyrek
|607
|614
|-2,80
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,02
|