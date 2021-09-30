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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.09.2021 21:46



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30/09/2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı yönetim kurulu toplantısında
  
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2021 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için denetim kuruluşu olarak Köker Yeminli Mali Müşsavirlik ve Bağımsız Denetim  AŞ'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunularak oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965990


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