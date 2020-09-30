***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
30.09.2020 18:52
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz bünyesinde yeralan Ankara/Pursaklar depolu işyeri binası ekspertiz değerleme raporu
Rapor Tarihi
30.09.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket bünyesinde yer alan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/Ankara adresindeki işyeri niteliğinde depolu gayrimenkul için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877562
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7162
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1006
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1267
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05470,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -5,72
|Açılış
|: 470,72
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7119
|7,7162
|% -1,29
|
|Euro
|9,0340
|9,0520
|% -1,38
|
|Sterlin
|9,9291
|9,9789
|% -0,82
|
|Frank
|8,3393
|8,3895
|% -1,46
|
|Riyal
|2,0518
|2,0621
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-1,60
|
|Altın Gr.
|470
|471
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,42
|