***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilmiş olan 2022/10 sayılı karara bağlı olarakEsas sözleşme tadil metinleri hakkında gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve Esas sözleşme değişikliklerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddeleri kapsamında Ayrılma Hakkının Kullandırılmasından Muafiyet talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karara istinaden 14.02.2023 tarihinde SPK ‘ ya ilgili başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113224BIST