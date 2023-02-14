***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.02.2023 19:24
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilmiş olan 2022/10 sayılı karara bağlı olarak
Esas sözleşme tadil metinleri hakkında gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve Esas sözleşme değişikliklerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddeleri kapsamında Ayrılma Hakkının Kullandırılmasından Muafiyet talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karara istinaden 14.02.2023 tarihinde SPK ‘ ya ilgili başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113224
BIST
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|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
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|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
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|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
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|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8340
|18,8379
|% 0,00
|
|Euro
|20,2341
|20,2368
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8892
|23,0040
|% 0,40
|
|Frank
|20,3847
|20,5075
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,41
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.711
|31,00
|
|Yarım
|3.729
|3.773
|15,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.887
|8,00
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|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,05
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|B. Petrol
|85,63
|85,63
|-0,98
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