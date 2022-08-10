***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2022 09:55
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01/01/2022 - 30/06/2022 Faaliyet Raporu Ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054003
BIST
16:462.819
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 33,57
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:4617,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:4618,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2401
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:461.035,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.035,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ASUZU
|264,60
|197.337.833
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.381.038
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|245.904.771
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.878.633
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.036.178
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.956.698
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.512.802.605
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,00
|1.650.251.837
|% -8,99
|
|THYAO
|59,60
|3.813.451.532
|% 1,71
|
|YKBNK
|5,38
|2.256.873.443
|% 2,67
|
|AKBNK
|9,80
|1.754.658.532
|% 3,38
|
|KOZAL
|158,00
|1.650.251.837
|% -8,99
|
|EKGYO
|3,66
|1.639.477.766
|% 5,78
|
|EKGYO
|3,66
|1.639.477.766
|% 5,78
|
|YKBNK
|5,38
|2.256.873.443
|% 2,67
|
|ODAS
|4,01
|1.142.839.580
|% -4,30
|
|ZOREN
|2,75
|727.242.764
|% 6,18
|
|ISCTR
|6,04
|1.233.261.377
|% 1,34
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9287
|17,9381
|% 0,22
|
|Euro
|18,5072
|18,5207
|% 1,33
|
|Sterlin
|21,8077
|21,9171
|% 1,11
|
|Frank
|18,9496
|19,0637
|% 1,28
|
|Riyal
|4,7567
|4,7806
|% 0,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.904
|7.008
|-2,00
|
|Tam
|6.930
|6.987
|-10,00
|
|Yarım
|3.377
|3.416
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|-0,89
|
Seans Raporu
16:44
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16:56XU030
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16:56
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