***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat115.054.867 106.133.050Satışların Maliyeti-108.385.418 -91.826.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.669.449 14.306.093BRÜT KAR (ZARAR)6.669.449 14.306.093Genel Yönetim Giderleri-1.301.171 -2.580.829Pazarlama Giderleri-1.273.004 -2.298.245Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.235.126 3.018.317Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.294.611 -2.466.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.035.789 9.979.099FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.035.789 9.979.099Finansman Gelirleri2.458.483 7.241.788Finansman Giderleri-20.851.601 -16.963.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.357.329 257.827Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-136.866 221.326Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -5.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-136.866 226.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.494.195 479.153DÖNEM KARI (ZARARI)-13.494.195 479.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.494.195 479.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.042.860 13.269.824Dönem Karı (Zararı)-13.494.195 479.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.016.135 16.498.505Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.905.936 1.959.507Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.577.616 5.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-136.866 226.937Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.669.449 14.306.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.553.258 -3.449.976Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.347.261 2.667.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.817.848 3.166.215Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler41.579.980 -15.062.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.617.345 -7.601.844Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.095.217 18.260.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.574.175 -4.879.073Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.075.198 13.527.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -45.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)27.147 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)940.515 -212.613YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.382 -553.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 435.832Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.382 -983.597Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -5.611FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.019.178 -12.714.540Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.294.524 5.295.917Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.675.585 -8.417.556Ödenen Faiz-20.851.601 -16.963.060Alınan Faiz2.458.482 7.241.789Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.120 128.370YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.700 1.908NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.700 1.908DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.713 55.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.013 57.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14.013 57.713Ticari Alacaklar27.853.176 4.436.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.853.176 4.436.386Diğer Alacaklar25.966 799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.966 799Stoklar24.443.723 66.023.703Peşin Ödenmiş Giderler1.646.508 2.182.278Diğer Dönen Varlıklar418.557 53.333ARA TOPLAM54.401.943 72.754.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.401.943 72.754.212DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar15.125.500 16.760.762Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.884.308 15.087.601Peşin Ödenmiş Giderler40.294 38.883Ertelenmiş Vergi Varlığı696.024 830.883TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.766.461 32.738.464TOPLAM VARLIKLAR85.168.404 105.492.676KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.905.236 2.229.651Ticari Borçlar16.874.226 20.491.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar329.037 467.496Diğer Borçlar12.115.226 16.874.916İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.020.983 16.540.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar94.243 334.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.275.226 14.586.288Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.542.397 902.870ARA TOPLAM55.046.959 55.558.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.046.959 55.558.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.629.128 23.556.811Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)508.287 1.406.115Uzun Vadeli Karşılıklar1.054.322 773.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.054.322 773.605Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885 1.073.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.523.622 26.809.631TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.570.581 82.368.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.597.823 23.124.642Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.067.862 7.074.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.067.862 7.074.982Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.932 69.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.915.344 1.255.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.478.703 -5.272.016Net Dönem Karı veya Zararı-13.494.195 479.153TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.597.823 23.124.642TOPLAM KAYNAKLAR85.168.404 105.492.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119Transferler800.790 -1.094.756 293.966 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 479.153 607.523 0 607.523Dönem Karı (Zararı)0 479.153 479.153 0 479.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 0 128.370 0 128.370Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Transferler660.336 -206.687 -479.153 -504.657 0 -504.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315Dönem Karı (Zararı)0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.720 0 -7.120 0 -7.120Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-13.494.195 479.153DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.120 128.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.128 164.577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.008 -36.207Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.008 -36.207Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.120 128.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.501.315 607.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.501.315 607.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843132BIST