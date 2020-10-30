***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat62.468.941 87.291.312 23.051.315 57.750.257Satışların Maliyeti-51.923.215 -78.701.739 -20.693.975 -50.608.212TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.545.726 8.589.573 2.357.340 7.142.045BRÜT KAR (ZARAR)10.545.726 8.589.573 2.357.340 7.142.045Genel Yönetim Giderleri-1.521.639 -945.114 -400.572 -305.877Pazarlama Giderleri-996.218 -1.006.896 -316.763 -389.013Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.278.383 4.515.488 337.424 228.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.051.186 -663.746 -149.165 -269.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.255.066 10.489.305 1.828.264 6.406.242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.255.066 10.489.305 1.828.264 6.406.242Finansman Gelirleri2.224.536 2.315.565 337.929 213.855Finansman Giderleri-9.061.455 -16.089.885 -1.647.365 -4.620.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.418.147 -3.285.015 518.828 1.999.279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri69.750 20.189 6.271 14.169Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri69.750 20.189 6.271 14.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448DÖNEM KARI (ZARARI)1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.859.376 2.682.521Dönem Karı (Zararı)1.487.897 -2.432.407Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.423.401 876.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.315.123 876.201Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler284.625 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-176.347 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.051.922 4.238.727Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.442 791.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.133.443 -1.138.261Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.593.151 7.428.288Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.321.393 1.267.641Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.224.493 -4.110.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.280.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.859.376 2.682.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.155 -281.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.155 -281.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.814.230 -2.307.177Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri258.658 5.135.826Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.284.919 -7.561.137Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)212.031 118.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.991 94.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.991 94.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.013 57.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.004 151.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20.004 14.013Ticari Alacaklar27.912.618 27.853.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.912.618 27.853.176Diğer Alacaklar753.324 25.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar753.324 25.966Stoklar34.036.874 24.443.723Peşin Ödenmiş Giderler4.299.775 1.646.508Diğer Dönen Varlıklar112.435 418.557ARA TOPLAM67.135.030 54.401.943TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.135.030 54.401.943DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar14.182.007 15.125.500Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.551.833 14.884.308Peşin Ödenmiş Giderler9.644 40.294Ertelenmiş Vergi Varlığı785.612 696.024TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.549.431 30.766.461TOPLAM VARLIKLAR96.684.461 85.168.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.163.894 3.905.236Ticari Borçlar12.552.833 16.874.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.552.833 16.874.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.254.721 329.037Diğer Borçlar10.749.356 12.115.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.495.459 12.020.983İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar253.897 94.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.279.390 20.275.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.085.811 1.542.396ARA TOPLAM49.091.616 55.046.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.091.616 55.046.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.344.209 18.629.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)508.287 508.287Uzun Vadeli Karşılıklar1.338.947 1.054.322Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.191.443 20.523.622TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.283.059 75.570.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.401.402 9.597.823Ödenmiş Sermaye36.600.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-39.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.412.930 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.997.530 7.067.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.997.530 7.067.862Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.400 61.932Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 1.915.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.565.121 -5.478.703Net Dönem Karı veya Zararı1.487.897 -13.494.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.401.402 9.597.823TOPLAM KAYNAKLAR96.684.461 85.168.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Transferler660.336 -206.687 -479.153 -25.504 0 -25.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315Dönem Karı (Zararı)0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 0 -7.120 0 -7.120Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Transferler592.222 -14.086.418 13.494.195 -1 0 -1Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70.332 1.487.897 1.417.565 0 1.417.565Dönem Karı (Zararı)0 1.487.897 1.487.897 0 1.487.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-70.332 0 -70.332 0 -70.332Sermaye Arttırımı18.300.000 18.300.000 0 18.300.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-20.000 106.015 86.015 0 86.015Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 -39.400 1.412.930 7.005.930 -8.400 2.507.566 -19.565.121 1.487.897 29.401.402 0 29.401.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-70.332 7.178.305 51.470 -426.011Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 7.417.131 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-90.169 146.344 65.984 -136.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.837 -385.170 -14.514 -289.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.837 -385.170 -14.514 -289.917Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.332 7.178.305 51.470 -426.011TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.417.565 3.913.479 576.569 1.587.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.417.565 3.913.479 576.569 1.587.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885241BIST