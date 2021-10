***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.09.2021Genel Kurul Tarihi 30.09.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı için huzur haklarının tespiti,8 - 2020 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre yenisinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,10 - Şirketin 2021 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması,13 - Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,14 - Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) Önemli nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin (c) bendi : 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Şirket tüzel kişiliği lehine Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereği önemli nitelikte sayılmayacak olan her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.10.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK 30.09.2021.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz'in 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967132BIST