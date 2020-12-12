***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.12.2020 13:42
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29/07/2016
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 40.000 adet SAMAT hisse senedi 8,131 – 8,211 fiyat aralığından geri satılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SAMAT 11/12/2020 7.000 % 0,19 8,131 % 0,9 50.127 YOKTUR
SAMAT 11/12/2020 4.000 % 0,11 8,132 % 0,79 28.648 YOKTUR
SAMAT 11/12/2020 7.000 % 0,19 8,144 % 0,6 50.218 YOKTUR
SAMAT 11/12/2020 14.000 % 0,38 8,18 % 0,22 100.580 YOKTUR
SAMAT 11/12/2020 8.000 % 0,22 8,211 % 0 57.688 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892911
BIST