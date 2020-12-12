***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkSARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT)İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkSARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT)İlgili Geri Alım Programının Tarihi29/07/2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 40.000 adet SAMAT hisse senedi 8,131 – 8,211 fiyat aralığından geri satılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSAMAT 11/12/2020 7.000 % 0,19 8,131 % 0,9 50.127 YOKTURSAMAT 11/12/2020 4.000 % 0,11 8,132 % 0,79 28.648 YOKTURSAMAT 11/12/2020 7.000 % 0,19 8,144 % 0,6 50.218 YOKTURSAMAT 11/12/2020 14.000 % 0,38 8,18 % 0,22 100.580 YOKTURSAMAT 11/12/2020 8.000 % 0,22 8,211 % 0 57.688 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892911BIST