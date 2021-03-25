***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniyönetim kurulu toplanarak yeni oranla tekrar karar almasıİptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920582BIST