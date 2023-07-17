***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurul işlemlerimiz Tescil Edilerek sonuçlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniGenel Kurulumuz tescil edilerek işlemlerimiz sonuçlanmıştır.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172773BIST