SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3868
|8,4289
|% 1,29
|Frank
|7,0469
|7,0894
|% 1,12
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% 0,64
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|8,86
|Altın Gr.
|377
|377
|4,70
|Cumhuriyet
|2.444
|2.477
|30,10
|Tam
|2.516
|2.552
|42,30
|Yarım
|1.228
|1.242
|15,10
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,14
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|B. Petrol
|36,52
|36,52
|1,92
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem