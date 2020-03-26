***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
26.03.2020 10:51
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
"Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832277
BIST
13:4689.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 809,06
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
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90.108
En Düşük
88.481
13:466,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:467,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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6,9707
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 335,00
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|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|3.850.229
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.830.021
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.548.704
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.134.742
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.124.493
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.404.352
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,14
|889.835.793
|% 4,22
|
|ASELS
|23,66
|448.465.315
|% 0,94
|
|GARAN
|7,69
|435.108.524
|% 2,53
|
|YKBNK
|1,91
|204.590.067
|% 2,14
|
|ECILC
|4,79
|194.598.909
|% 8,62
|
|YKBNK
|1,91
|204.590.067
|% 2,14
|
|THYAO
|9,14
|889.835.793
|% 4,22
|
|IHLGM
|0,83
|63.340.694
|% 7,79
|
|GSRAY
|1,75
|110.902.916
|% 9,37
|
|IHLAS
|0,45
|26.598.460
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6615
|7,6999
|% 0,73
|
|Frank
|6,5979
|6,6377
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7075
|1,7160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.618
|-1,19
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,94
|26,94
|-0,45
|