***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihinde almış olduğu bedelli (nakit) sermaye artırımı kararına istinaden, 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak 26.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştu.İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylı İzahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846749BIST