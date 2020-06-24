***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.06.2020 16:53
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş. tarafından gelen 24.06.2020 TARİH VE BİAŞ-2-2621 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN YAPILMIŞ AÇIKLAMADIR
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852666
BIST
17:11114.880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -458,40
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:116,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:117,7328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7192
17:11390,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 390,36
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.738.365
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.896.640
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.031.165
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|32.346.446
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|RTALB
|31,64
|78.688.825
|% -9,55
|
|BAYRK
|8,37
|12.239.475
|% -6,79
|
|KRDMD
|3,11
|3.035.413.969
|% 5,07
|
|PETKM
|4,23
|923.308.866
|% 2,17
|
|GARAN
|8,27
|860.752.670
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,75
|797.905.827
|% 3,94
|
|KARSN
|2,75
|648.083.849
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,11
|3.035.413.969
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.738.365
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|265.140.418
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|555.290.497
|% 0,92
|
|KARSN
|2,75
|648.083.849
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5237
|8,5664
|% -0,26
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,25
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.545
|6,50
|
|Tam
|2.596
|2.609
|6,70
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|3,30
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-1,08
|
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