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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.06.2020 16:53
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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL A.Ş. tarafından gelen 24.06.2020 TARİH VE BİAŞ-2-2621 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN YAPILMIŞ AÇIKLAMADIR  
 
 Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
 Saygılarımızla,
 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK
 TİCARET VE SANAYİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852666


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 436.738.365 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.896.640 % 9,99  
AKMGY 33,06 5.707.697 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
ULAS 4,99 21.031.165 % 9,91  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5237 8,5664 % -0,26  
Frank 7,2074 7,2508 % -0,13  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 2,25  
Altın Gr. 390 390 0,44  
Cumhuriyet 2.530 2.545 6,50  
Tam 2.596 2.609 6,70  
Yarım 1.265 1.276 3,30  
Çeyrek 635 639 1,60  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 -0,26  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,06  
B. Petrol 41,55 41,55 -1,08  
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