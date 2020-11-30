***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 10:06
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim için kullandığımız elektriği, tesisimizde çatımıza kuracağımız sistem ile güneş enerjisi üretmek ve önemli ölçüde elektrik kullanım giderlerimizi düşürmek amacıyla Sunroof Güneş Enerjisi Sistemleri Çözüm Merkezi ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890467
BIST
10:581.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -20,84
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:587,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
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7,8635
En Düşük
7,8140
10:589,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,3650
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4206
En Düşük
9,3493
10:58448,77
En Yüksek
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|: -0,17%
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|Açılış
|: 449,02
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:58
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|106.710.420
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,68
|4.189.726
|% 9,75
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|TSKB
|2,24
|243.911.236
|% -7,05
|
|RAYSG
|22,70
|1.605.966
|% -7,04
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,19
|498.273.659
|% 0,92
|
|GARAN
|8,98
|437.684.704
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,07
|368.004.664
|% -1,74
|
|PETKM
|4,18
|308.217.525
|% -1,18
|
|THYAO
|11,59
|261.140.718
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,19
|498.273.659
|% 0,92
|
|TSKB
|2,24
|243.911.236
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,91
|256.478.250
|% -2,68
|
|TEKTU
|1,98
|156.259.720
|% -0,50
|
|PETKM
|4,18
|308.217.525
|% -1,18
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8183
|7,8235
|% 0,13
|
|Euro
|9,3608
|9,3703
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4319
|10,4842
|% 0,72
|
|Frank
|8,6476
|8,6997
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,28
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-6,59
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,91
|