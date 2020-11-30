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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2020 10:06



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Üretim için kullandığımız elektriği, tesisimizde çatımıza kuracağımız sistem ile güneş enerjisi üretmek ve önemli ölçüde elektrik kullanım giderlerimizi düşürmek amacıyla Sunroof  Güneş Enerjisi Sistemleri Çözüm Merkezi ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890467


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