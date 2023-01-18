***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 20:44
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekte detayları belirtilmiş olan ve yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul kararlarının iptaline karar verilmiş olan dava dosyaları halen derdestdir. Bu kararların yürürlüğü ancak kesinleşme ile mümkün olacağından, verilen iptal kararlarının bu aşamada yürürlüğü yoktur. Şirket tüm faaliyetlerine yetkili yönetim kurulu tarafından devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103094
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0288
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.150,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.150,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7829
|18,7871
|% 0,10
|
|Euro
|20,2687
|20,2896
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,1147
|23,2306
|% 0,57
|
|Frank
|20,4240
|20,5470
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.809
|7.880
|-4,00
|
|Yarım
|3.805
|3.856
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.928
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|-0,23
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında