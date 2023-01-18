***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkte detayları belirtilmiş olan ve yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul kararlarının iptaline karar verilmiş olan dava dosyaları halen derdestdir. Bu kararların yürürlüğü ancak kesinleşme ile mümkün olacağından, verilen iptal kararlarının bu aşamada yürürlüğü yoktur. Şirket tüm faaliyetlerine yetkili yönetim kurulu tarafından devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103094BIST