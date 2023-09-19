***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki sat-geri kirala yöntemli finansal kiralama sözleşmelerine istinaden 19.09.2023 tarihi itibariyle şirketimizin herhangi bir borcu kalmamıştır.Buna ilişkin olarak ,sözleşmelere konu menkul ve gayrimenkullerin şirketimize devri mümkün hale gelmiş olup devir için gerekli hazırlıklara başlanmıştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196252BIST