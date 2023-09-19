***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 18:20
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki sat-geri kirala yöntemli finansal kiralama sözleşmelerine istinaden 19.09.2023 tarihi itibariyle şirketimizin herhangi bir borcu kalmamıştır.
Buna ilişkin olarak ,sözleşmelere konu menkul ve gayrimenkullerin şirketimize devri mümkün hale gelmiş olup devir için gerekli hazırlıklara başlanmıştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196252
BIST
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18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.680,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.680,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0344
|% 0,09
|
|Euro
|28,8843
|28,8959
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3949
|33,5624
|% 0,12
|
|Frank
|29,9816
|30,1622
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1856
|7,2216
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,47
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.091
|11.166
|-48,00
|
|Yarım
|5.562
|5.606
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,13
|20,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem