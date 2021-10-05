***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2021 18:23
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A Bağımsız Üye Değil
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
MUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 30.09.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
NADİR SADIK ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967136
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0252
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05501,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,99
|Açılış
|: 501,72
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8768
|8,8799
|% 0,37
|
|Euro
|10,2943
|10,3191
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0818
|12,1424
|% 0,59
|
|Frank
|9,5491
|9,6066
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3611
|2,3730
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,88
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220