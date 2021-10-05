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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2021 18:23



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A Bağımsız Üye Değil
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
MUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 30.09.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
NADİR SADIK ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967136


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Çeyrek 798 816 -0,45  
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Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,01  
B. Petrol 82,84 82,84 1,56  
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