***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye DeğilALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli Evet 4.1 A-B Bağımsız Üye Değil HayırOSMAN DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 15.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiHAKAN YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 15.06.2023 Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite , Riskin Erken Saptanması KomitesiFİKRİ KALENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komitehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172811BIST