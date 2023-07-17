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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2023 20:14
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli Evet 4.1 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır
OSMAN DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 15.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
HAKAN YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 15.06.2023 Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite , Riskin Erken Saptanması Komitesi
FİKRİ KALENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172811


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Tam 10.694 10.932 149,00  
Yarım 5.347 5.491 74,00  
Çeyrek 2.682 2.746 38,00  
Gümüş.Ons 24,81 24,83 -0,12  
Gümüş Gr. 20,99 21,02 0,05  
B. Petrol 78,41 78,41 -1,46  
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