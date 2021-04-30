***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 18:46
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI. N29 "Sermaye piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i çerçevesinde tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Halil İbrahim AKDEMİR Büşra KURTULMUŞ Mustafa ÜNSAL Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933599
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|23,10
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|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
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|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
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|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
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|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
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|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
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|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
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|GARAN
|7,21
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|% -0,28
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|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
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|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
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|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2735
|8,2763
|% 0,89
|
|Euro
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|9,9770
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|Riyal
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|% 0,88
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-4,00
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
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|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,43
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