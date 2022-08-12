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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.08.2022 11:02
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                           3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği(Tebliğ)" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre
  
 
      a)       Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde
  
 
  
1-         Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine  Büşra KURTULMUŞ, Bilal DAĞTEKİN ' ın seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak  Büşra KURTULMUŞ' un seçilmesine,
  
 
  
2-         Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine  Büşra KURTULMUŞ, Bilal DAĞTEKİN , Abdurrahman YILDIRIM, Serdar ÖZDEMİR seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bilal DAĞTEKİN' in seçilmesine,
  
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine Serdar ÖZDEMİR' in seçilmesine,
  
 
  
3-         Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine  Büşra KURTULMUŞ, Bilal DAĞTEKİN, Abdurrahman YILDIRIM,'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Büşra KURTULMUŞ' un seçilmesine,
  
 
  
oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının  Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054953


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