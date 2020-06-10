***SAMAT* *SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.06.2020 09:07
***SAMAT******SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAMAT, SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850436
BIST
10:28110.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 945,04
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.242
En Düşük
109.392
10:286,7883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8071
En Düşük
6,7793
10:287,7066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7251
En Düşük
7,6879
10:28375,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,68
|Açılış
|: 375,25
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|2.837.765
|% 9,97
|
|GLRYH
|10,73
|1.133.614
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|EKIZ
|8,88
|641.562
|% 9,90
|
|BAYRK
|5,25
|2.537.063
|% 9,83
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|290.562
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|BRMEN
|1,55
|7.298.987
|% -6,63
|
|EKGYO
|1,93
|418.034.547
|% 3,21
|
|ASELS
|32,40
|274.019.610
|% 2,40
|
|GARAN
|8,25
|217.899.702
|% 0,86
|
|THYAO
|12,72
|138.348.118
|% 0,87
|
|BIZIM
|18,53
|134.432.874
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,93
|418.034.547
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,65
|127.638.489
|% 1,92
|
|IHLGM
|1,43
|54.900.658
|% 2,88
|
|KARSN
|2,05
|72.446.254
|% 0,99
|
|ISGYO
|1,87
|65.795.863
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6888
|% 0,27
|
|Frank
|7,1303
|7,1733
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8040
|1,8131
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|3,04
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.457
|1,30
|
|Tam
|2.499
|2.529
|1,40
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,70
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|-0,55
|