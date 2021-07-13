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***SAMAT* *SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

13.07.2021 14:20



***SAMAT******SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [SAMAT, SNGYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SARAY MATBAACILIK 64 14/07/2021
SINPAS GMYO 25 14/07/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950657


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Riyal 2,2899 2,3014 % -0,23  
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Altın Ons 1.812 1.813 6,26  
Altın Gr. 502 502 0,16  
Cumhuriyet 3.319 3.370 21,00  
Tam 3.301 3.384 17,51  
Yarım 1.595 1.637 8,47  
Çeyrek 800 819 4,24  
Gümüş.Ons 26,05 26,10 -0,12  
Gümüş Gr. 7,21 7,21 -0,07  
B. Petrol 75,59 75,59 0,43  
Seans Raporu 16:36
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