***SAMAT* *SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
13.07.2021 14:20
***SAMAT******SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [SAMAT, SNGYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SARAY MATBAACILIK 64 14/07/2021
SINPAS GMYO 25 14/07/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950657
BIST
16:381.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,79
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:388,6087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:3810,1866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0661
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:38501,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EDATA
|7,39
|92.849.040
|% 9,97
|
|BANVT
|64,70
|2.303.894
|% 9,75
|
|YAPRK
|33,74
|25.872.596
|% 9,40
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|45.872.749
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.870.382
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.819.004
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.150.939
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.031.932
|% -9,73
|
|GARAN
|8,48
|872.952.360
|% -1,85
|
|SASA
|27,96
|824.077.663
|% 5,67
|
|THYAO
|13,13
|443.145.686
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,09
|391.169.538
|% -1,25
|
|EREGL
|17,81
|334.823.971
|% -2,09
|
|PEKGY
|1,02
|156.031.932
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|285.409.235
|% -0,88
|
|GARAN
|8,48
|872.952.360
|% -1,85
|
|TSKB
|1,22
|70.591.864
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,09
|391.169.538
|% -1,25
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6063
|8,6103
|% -0,29
|
|Euro
|10,1864
|10,1920
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8646
|11,9241
|% -0,75
|
|Frank
|9,3432
|9,3995
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2899
|2,3014
|% -0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|6,26
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.370
|21,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|17,51
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|8,47
|
|Çeyrek
|800
|819
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,43
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:52RTALB
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 787, 301 adet işlem
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16:50EUHOL
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 760, 060 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 07 kaybederek (% -0.69 ) 1, 457
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16:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PEKGY, TRKCM, YKBNK
-
16:49XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 8, 001.00 milyon TL de