***SAMAT* *SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
03.08.2021 12:33
***SAMAT******SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [SAMAT, SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SARAY MATBAACILIK 83 04/08/2021
SINPAS GMYO 30 04/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954352
BIST
13:221.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:228,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:229,9023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:22484,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,10
|Açılış
|: 484,63
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:20
|IDGYO
|3,63
|11.577.523
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.690.776
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.981.219
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.948.428
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.428.793
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.876.635
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,35
|116.452.319
|% -7,73
|
|BAYRK
|9,24
|27.090.795
|% -7,69
|
|GARAN
|8,72
|830.829.729
|% 1,99
|
|EREGL
|19,93
|575.427.823
|% 1,17
|
|SISE
|7,77
|504.764.715
|% 0,65
|
|THYAO
|12,76
|358.127.698
|% -0,85
|
|ASELS
|16,00
|352.237.522
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,44
|303.102.907
|% 0,83
|
|GARAN
|8,72
|830.829.729
|% 1,99
|
|KARSN
|4,10
|329.386.868
|% -0,49
|
|PEKGY
|1,00
|79.511.236
|% 3,09
|
|ODAS
|1,30
|84.197.944
|% -0,76
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3200
|8,3218
|% -0,31
|
|Euro
|9,8954
|9,9026
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,5486
|11,6066
|% -0,08
|
|Frank
|9,1769
|9,2322
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2122
|2,2233
|% -0,31
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,20
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-13,25
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,42
|