***SAMAT* *YYAPI* *OYLUM* *OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.04.2022 09:27
***SAMAT******YYAPI******OYLUM******OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OYLUM, OZGYO, SAMAT, YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024668
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0514,8074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05892,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,98
|Açılış
|: 892,93
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,90
|46.696.992
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,97
|12.919.569
|% 0,00
|
|TURGG
|200,00
|6.960.811
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,97
|12.919.569
|% 0,00
|
|TLMAN
|29,20
|7.849.555
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,49
|4.267.593
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8029
|14,8101
|% 0,01
|
|Euro
|15,6029
|15,6305
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,4792
|18,5719
|% -0,22
|
|Frank
|15,1996
|15,2912
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9352
|3,9549
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-9,23
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,97
|