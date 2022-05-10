***SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [SANEL]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem görmekte olan San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarında toplam özsermaye/sermaye oranının 1/2'nin altında olması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028596BIST