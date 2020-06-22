***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:35
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852237
BIST
12:06115.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.552,92
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:066,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:067,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:06385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,47
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|34.450.618
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|23.987.752
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.564
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|26.536.445
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|6.774.966
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.361.212
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|3.142.031
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.649.359
|% -9,85
|
|GARAN
|8,60
|1.543.395.512
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.275.930
|% 3,22
|
|HALKB
|6,52
|782.969.047
|% 6,71
|
|THYAO
|12,75
|757.203.962
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|669.776.275
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.275.930
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.543.395.512
|% 3,24
|
|KRDMD
|2,99
|443.034.252
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,46
|335.698.014
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,89
|252.696.456
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4963
|8,5389
|% 0,81
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,42
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.516
|29,40
|
|Tam
|2.568
|2.579
|28,20
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|14,70
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,06
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,20
|