***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 10:03
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860385
BIST
11:20119.296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 509,84
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.365
En Düşük
118.583
11:206,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:207,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:20399,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 399,09
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.426.422
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|945.797
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.231.018
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.261.151
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|14.597.029
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|150.006.456
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|MRGYO
|2,12
|3.744.997
|% -4,50
|
|AYEN
|5,74
|5.656.603
|% -4,33
|
|GUSGR
|5,34
|483.400.563
|% 7,44
|
|ASELS
|33,22
|408.227.554
|% 2,03
|
|SASA
|14,45
|324.247.526
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,30
|261.677.134
|% 0,44
|
|TRKCM
|4,52
|242.149.780
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,30
|261.677.134
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,34
|483.400.563
|% 7,44
|
|CEMAS
|1,75
|105.280.041
|% 1,74
|
|TRKCM
|4,52
|242.149.780
|% 1,35
|
|KRDMD
|3,12
|135.820.351
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5951
|8,6382
|% 0,05
|
|Frank
|7,2614
|7,3052
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|14,50
|
|Tam
|2.670
|2.682
|14,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,30
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,01
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,42
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