***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:01
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868241
BIST
11:041.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -8,06
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
11:047,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1144
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3301
En Düşük
7,1827
11:048,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1212
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6205
En Düşük
8,4425
11:04456,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 13,66
|Açılış
|: 456,45
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
457,10
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler11:04
|FADE
|3,85
|366.659
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.767.134
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|737.983
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.704.402
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,72
|18.153.374
|% -8,03
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|THYAO
|11,81
|994.951.691
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,04
|488.558.635
|% -1,45
|
|GARAN
|7,01
|404.865.744
|% -0,57
|
|ASELS
|17,63
|388.557.664
|% -2,60
|
|PGSUS
|51,45
|301.527.268
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,04
|488.558.635
|% -1,45
|
|THYAO
|11,81
|994.951.691
|% 1,72
|
|TSKB
|1,12
|74.282.765
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,14
|137.010.699
|% -0,47
|
|GARAN
|7,01
|404.865.744
|% -0,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3128
|7,3190
|% 1,59
|
|Euro
|8,5941
|8,6039
|% 1,43
|
|Sterlin
|9,5304
|9,5782
|% 1,70
|
|Frank
|7,9608
|8,0087
|% 1,72
|
|Riyal
|1,9474
|1,9571
|% 1,68
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|28,91
|
|Altın Gr.
|457
|457
|14,20
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|1,44
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,18
|0,42
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|
Seans Raporu
11:04
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