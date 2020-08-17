***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:16
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869296
BIST
14:301.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:307,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:308,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:30464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,09
|Açılış
|: 464,03
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:30
|HUBVC
|16,94
|65.600.056
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.573
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.268.576
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.152.779
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.014.526
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,75
|9.620.169
|% -7,15
|
|GARAN
|6,97
|655.655.131
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,94
|578.329.567
|% 0,52
|
|RTALB
|51,20
|513.193.937
|% 8,25
|
|KRDMD
|2,81
|468.146.120
|% 2,93
|
|ASELS
|17,49
|396.198.981
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,94
|578.329.567
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|468.146.120
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|225.639.757
|% 2,42
|
|GARAN
|6,97
|655.655.131
|% 2,80
|
|PETKM
|3,76
|354.803.123
|% 4,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3925
|7,3962
|% 0,53
|
|Euro
|8,7600
|8,7675
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,6461
|9,6945
|% 0,50
|
|Frank
|8,1024
|8,1512
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,51
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,07
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|14,74
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|7,13
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,92
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 7, 958.00 milyon TL de
-
14:45AYEN
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 285 adet işlem
-
14:44ASUZU
Yüzde 5.05 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 509, 066 adet işlem
-
14:43GLRYH
Yüzde 8.00 oranında artışla 17.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 118, 706 adet işlem
-
14:42EGGUB
Yüzde 6.19 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 202 adet işlem