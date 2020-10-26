***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:56
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883882
BIST
16:511.156
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -34,94
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:518,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1258
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:519,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1199
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
16:51495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,90
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
495,61
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RTALB
|49,52
|263.788.104
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|247.593.575
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.967.933
|% 9,98
|
|PENGD
|4,95
|35.529.702
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|101.910.199
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.205.821
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.844.325
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|94.160.180
|% -10,00
|
|TSKB
|1,91
|2.679.008.914
|% 4,95
|
|ECILC
|7,40
|1.259.690.491
|% 3,50
|
|GARAN
|6,85
|961.508.468
|% -3,11
|
|SISE
|6,48
|808.862.084
|% -4,85
|
|FENER
|37,40
|690.360.880
|% -1,48
|
|TSKB
|1,91
|2.679.008.914
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,80
|551.056.074
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,70
|438.725.946
|% -6,59
|
|KRDMD
|3,37
|653.610.045
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,11
|399.179.575
|% -4,95
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0883
|8,0919
|% 1,57
|
|Euro
|9,5615
|9,5672
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,5063
|10,5590
|% 1,39
|
|Frank
|8,8832
|8,9367
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1503
|2,1611
|% 1,53
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,85
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.257
|3.338
|48,35
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|23,39
|
|Çeyrek
|790
|807
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|41,21
|41,21
|-0,86
|