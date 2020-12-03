***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:01
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891111
BIST
10:331.317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,59
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
10:337,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9177
En Düşük
7,8413
10:339,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0681
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:33467,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,56
|Açılış
|: 467,67
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,82
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:33
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|TSPOR
|5,02
|157.922.284
|% 8,89
|
|AYES
|13,50
|588.857
|% 8,35
|
|INVEO
|34,42
|17.841.408
|% 8,24
|
|RODRG
|13,80
|2.033.027
|% -9,39
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,23
|1.670.917
|% -8,17
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|GARAN
|9,10
|490.663.472
|% -1,30
|
|KRDMD
|5,01
|272.811.404
|% -0,79
|
|CEMAS
|2,59
|250.406.647
|% 4,44
|
|GSRAY
|4,21
|246.030.560
|% 2,18
|
|SELEC
|16,20
|244.342.991
|% 6,86
|
|CEMAS
|2,59
|250.406.647
|% 4,44
|
|TSKB
|2,17
|163.870.167
|% -3,13
|
|GSRAY
|4,21
|246.030.560
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,17
|124.808.434
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,01
|272.811.404
|% -0,79
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8911
|7,8948
|% 0,42
|
|Euro
|9,5703
|9,5851
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,5671
|10,6201
|% 0,87
|
|Frank
|8,8175
|8,8706
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1025
|2,1131
|% 0,62
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|9,00
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|48,22
|48,22
|-0,03
|