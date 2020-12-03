***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 17:47
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891237
BIST
17:411.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:417,7828
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0788
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:419,4719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0451
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4617
17:41459,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,28
|Açılış
|: 459,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:39
|INVEO
|34,98
|27.545.552
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.392.691
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,28
|203.256.409
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.880.292
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.413.022.165
|% -8,04
|
|KLMSN
|20,28
|26.931.171
|% -7,73
|
|GARAN
|9,20
|2.628.943.053
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.413.022.165
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,66
|2.205.569.002
|% 1,53
|
|PETKM
|4,25
|1.864.499.023
|% 0,47
|
|THYAO
|12,19
|1.258.782.804
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.413.022.165
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,66
|2.205.569.002
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,18
|953.068.872
|% 0,46
|
|PETKM
|4,25
|1.864.499.023
|% 0,47
|
|GARAN
|9,20
|2.628.943.053
|% -0,22
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7808
|7,7848
|% -0,98
|
|Euro
|9,4658
|9,4747
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4613
|10,5137
|% -0,14
|
|Frank
|8,7124
|8,7648
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0719
|2,0823
|% -0,84
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|4,74
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|-0,06
|
Seans Raporu
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