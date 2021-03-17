***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 11:01
***SANEL*** BORSA İSTANBUL B[]
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918657
BIST
12:361.586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,03
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
12:367,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
12:368,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
12:36418,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,11
|Açılış
|: 418,01
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler12:36
|TRILC
|23,56
|159.116.277
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|222.524.267
|% 9,98
|
|ULAS
|5,68
|7.579.376
|% 9,86
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,92
|22.204.616
|% -7,89
|
|ACSEL
|23,52
|7.650.975
|% -5,84
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,98
|825.283.335
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,64
|573.277.287
|% 4,94
|
|THYAO
|14,86
|530.518.139
|% 0,81
|
|GARAN
|8,97
|446.808.935
|% 1,24
|
|SASA
|44,48
|421.843.032
|% 1,55
|
|SISE
|7,98
|825.283.335
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,26
|209.098.789
|% 0,44
|
|KARSN
|4,43
|342.425.587
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,73
|180.471.803
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,29
|244.599.187
|% 3,62
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4953
|7,4987
|% 0,18
|
|Euro
|8,9284
|8,9354
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,3780
|10,4300
|% 0,06
|
|Frank
|8,0534
|8,1019
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -0,03
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,49
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-5,17
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,50
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,31
|