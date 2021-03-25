***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 10:00
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920357
BIST
11:151.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,20
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:157,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:159,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:15442,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 442,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.235.351
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.700.411
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,58
|9.191.407
|% -7,26
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,22
|879.212.975
|% 0,28
|
|SASA
|48,36
|661.413.886
|% 2,24
|
|KOZAL
|123,00
|361.010.996
|% 3,54
|
|TUPRS
|95,55
|294.984.033
|% 3,75
|
|KRDMD
|6,78
|292.014.192
|% 1,19
|
|GARAN
|7,22
|879.212.975
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,23
|106.632.196
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|292.014.192
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,22
|45.872.341
|% 2,52
|
|TSKB
|1,45
|54.274.177
|% -0,68
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9557
|7,9585
|% 0,47
|
|Euro
|9,4009
|9,4539
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,8358
|10,8902
|% 0,25
|
|Frank
|8,4415
|8,4923
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,23
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-0,81
|