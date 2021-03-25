***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 10:31
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920368
BIST
11:031.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,71
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:037,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:039,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:03442,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 442,16
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:01
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|13.811.092
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.585.013
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,54
|8.736.622
|% -7,50
|
|SONME
|71,90
|725.128
|% -5,39
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|GARAN
|7,23
|810.758.379
|% 0,42
|
|SASA
|48,68
|619.726.897
|% 2,92
|
|KOZAL
|122,10
|288.429.208
|% 2,78
|
|TUPRS
|95,45
|270.172.821
|% 3,64
|
|THYAO
|13,18
|208.125.079
|% 1,31
|
|GARAN
|7,23
|810.758.379
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,21
|45.283.725
|% 1,68
|
|TSKB
|1,45
|53.737.053
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,24
|78.961.059
|% 0,45
|
|ODAS
|3,65
|110.863.567
|% 3,69
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9454
|7,9480
|% 0,34
|
|Euro
|9,4172
|9,4600
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,8184
|10,8727
|% 0,09
|
|Frank
|8,4302
|8,4810
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% 0,13
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-2,13
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,71
|