***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 16:10
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921478
BIST
16:181.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:188,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0963
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:189,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0895
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:18454,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,09
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KRTEK
|17,60
|30.920.684
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|179.962.791
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.086.238
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|52.613.713
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,87
|1.398.741.987
|% 4,25
|
|GARAN
|6,89
|1.290.455.242
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,42
|862.268.420
|% 7,07
|
|EKGYO
|1,99
|791.300.928
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|558.614.821
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|791.300.928
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,87
|1.398.741.987
|% 4,25
|
|GARAN
|6,89
|1.290.455.242
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,42
|862.268.420
|% 7,07
|
|DOHOL
|3,31
|354.415.624
|% 2,16
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1729
|8,1766
|% 1,19
|
|Euro
|9,6360
|9,6512
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,2872
|11,3438
|% 1,59
|
|Frank
|8,6896
|8,7420
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 1,38
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-10,41
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,04
|
Seans Raporu
16:18
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