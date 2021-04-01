***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 16:50
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922637
BIST
17:211.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:218,1499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0900
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:219,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0656
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:21453,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,01
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.898.848
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.258.744
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.025.632
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.432.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,96
|3.780.301.961
|% 4,04
|
|FROTO
|204,00
|991.503.170
|% 5,54
|
|KOZAL
|120,80
|972.642.087
|% 1,51
|
|SASA
|46,28
|915.527.747
|% 2,57
|
|PETKM
|6,03
|820.924.690
|% 4,87
|
|GARAN
|6,96
|3.780.301.961
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|312.594.039
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|290.232.367
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|191.585.823
|% 2,22
|
|PETKM
|6,03
|820.924.690
|% 4,87
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1551
|% -1,03
|
|Euro
|9,5937
|9,6188
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,2661
|11,3226
|% -0,50
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% -0,88
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% -0,76
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,53
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.034
|9,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|6,34
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|3,06
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|