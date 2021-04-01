***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 17:09
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922642
BIST
17:201.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 27,91
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:208,1524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0875
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:209,6170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0516
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:20453,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 453,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:20
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.738.948
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.819.669
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.034.675
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.247.868
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,96
|3.722.879.974
|% 4,04
|
|FROTO
|204,30
|986.648.933
|% 5,69
|
|KOZAL
|121,10
|958.710.645
|% 1,76
|
|SASA
|46,38
|910.775.532
|% 2,79
|
|BJKAS
|9,16
|820.093.045
|% 9,96
|
|GARAN
|6,96
|3.722.879.974
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,21
|312.565.961
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,91
|288.911.310
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|191.166.289
|% 2,22
|
|PETKM
|6,02
|805.132.430
|% 4,70
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1524
|% -1,06
|
|Euro
|9,6002
|9,6170
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,2566
|11,3130
|% -0,59
|
|Frank
|8,6103
|8,6622
|% -0,96
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% -0,86
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|17,10
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|3,81
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,17
|
Seans Raporu
17:20
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17:31XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 18, 914.00 milyon TL de
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17:31FENER
Yüzde 9.43 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 746, 548 adet işlem
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17:30NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 422, 527 adet işlem
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17:28CELHA
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 880 adet işlem
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, EREGL