***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:05
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929825
BIST
12:471.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -18,01
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:478,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1000
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:479,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8725
En Düşük
9,7531
12:47468,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,48
|Açılış
|: 468,30
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:47
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.547.071
|% 9,52
|
|JANTS
|775,20
|49.748.204
|% 9,26
|
|FENER
|34,94
|75.710.397
|% 9,19
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.759.888
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.576.792
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.273.470
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.014.161
|% -9,78
|
|GOLTS
|43,38
|7.045.561
|% -9,44
|
|PETKM
|6,42
|690.081.194
|% -2,28
|
|GARAN
|6,98
|494.441.360
|% -1,55
|
|EREGL
|18,15
|478.639.276
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,15
|339.085.624
|% -0,69
|
|THYAO
|11,12
|244.651.379
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,07
|226.529.131
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|690.081.194
|% -2,28
|
|ODAS
|2,48
|188.026.542
|% -8,82
|
|GARAN
|6,98
|494.441.360
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|119.291.728
|% -0,54
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2027
|8,2072
|% 1,23
|
|Euro
|9,8645
|9,8725
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,3655
|11,4225
|% 0,84
|
|Frank
|8,8864
|8,9400
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1764
|2,1873
|% 0,96
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.075
|3.155
|33,12
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|16,02
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|